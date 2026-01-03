Minsa reporta 109 defunciones por influenza y más de 15 mil casos de dengue hasta la semana epidemiológica 51

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, dio a conocer este sábado 3 el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 51, que abarca del 14 al 20 de diciembre de 2025, en el que se detallan los casos y defunciones por diversas enfermedades de vigilancia en el país.

En cuanto a influenza, el Minsa notificó nueve defunciones durante la semana, además de la actualización de un fallecimiento de la semana 48, lo que eleva el acumulado a 109 defunciones en lo que va del año. El informe señala que el 85.3 % de los fallecidos no contaba con vacuna contra la influenza y que el 93 % presentaba factores de riesgo, como edad avanzada y enfermedades crónicas.

Asimismo la entidad de salud señaló que con respecto al síndrome gripal, se contabilizaron 1,324 casos en la semana 51, con una tasa de 29.0 por cada 100 mil habitantes, alcanzando un acumulado de 53,690 casos en 2025. En tanto, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) registraron 475 casos en la última semana, con un total acumulado de 20,978.

En relación con las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue mantiene una alta incidencia, con 15,832 casos acumulados a nivel nacional. De estos, 14,037 son sin signos de alarma, 1,687 con signos de alarma y 108 casos graves. Para zika no se notificaron casos en la semana 51, manteniéndose un acumulado de dos casos en el año, mientras que chikungunya no reportó nuevos casos, pero el acumulado asciende a 38, tras la actualización de semanas previas.

La leishmaniasis reportó 23 casos en la última semana, alcanzando 1,461 casos acumulados. En cuanto a malaria, se notificaron 93 casos en la semana 51, con un total de 11,351 casos en 2025 y cuatro defunciones, todas mujeres entre 14 y 94 años, registradas en Panamá Este, Veraguas y Darién.

El informe también detalla la situación de la enfermedad por virus Oropouche, con dos nuevos casos en Panamá Este y la actualización de nueve casos de semanas anteriores, para un acumulado nacional de 705 casos. La fiebre por hantavirus no registró nuevos casos, manteniéndose en 27, mientras que el síndrome cardiopulmonar por hantavirus suma 22 casos. La leptospirosis acumula 92 casos, el gusano barrenador en humanos registra 115 casos, y la viruela símica (mpox) se mantiene en 15 casos, con uno en revisión.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de la participación comunitaria y el apoyo de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades. Asimismo, recomendó a la población mantener medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, uso de gel alcoholado, mascarilla, evitar la automedicación y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas.