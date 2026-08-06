Minsa refuerza el control del dengue en el país ante aumento de casos

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 4,936 casos acumulados de dengue a nivel nacional hasta la semana epidemiológica No. 28, del 12 al 18 de julio. Esto representa 585 casos más que la semana anterior. Del total, 4,301 casos son sin signos de alarma, 606 con signos de alarma y 29 de dengue grave. La tasa de incidencia nacional es de 106.8 casos por cada 100 mil habitantes.

Las regiones con mayor cantidad de casos continúan siendo la zona Metropolitana con 1,388, Colón con 1,067, Panamá Oeste con 470, San Miguelito con 411 y Chiriquí con 384. Por corregimientos destacan Veracruz con 517 casos, Puerto Pilón con 239 y Tocumen con 227. En lo que va del año se han registrado 577 hospitalizaciones y 14 defunciones, una más que en el informe anterior. Bocas del Toro y Los Santos reportan tres fallecidos cada uno, Metropolitana y Chiriquí dos cada uno, y Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas uno cada uno.

Ante el aumento de casos, el Minsa intensifica los operativos de Control de Vectores y las acciones de Promoción de la Salud en todo el país. Las autoridades reiteraron que la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti en los hogares es clave para evitar complicaciones y reducir la transmisión de la enfermedad. demás, recordó que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares se debe evitar la automedicación y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.