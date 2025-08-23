MINSA: Panamá registra 80 muertes por influenza

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, informó que en lo que va del año se han registrado 80 muertes por influenza.

La entidad indicó que, del total fallecidos, el 87.5 % (70 personas) no contaban con la vacuna contra la influenza, y el 92,5 % (74 personas) tenían factores de riesgo, entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria.

Asimismo, concluyeron que, se han notificado dos defunciones por Influenza con coinfección por SARS-COV-2.