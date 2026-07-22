Minsa ordena retirar dos protectores solares Nivea por contener ingrediente prohibido

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato del mercado y la cancelación del registro sanitario de dos protectores solares de la marca Nivea, tras confirmar que contienen butylphenyl methylpropional (BMHCA), un ingrediente prohibido en productos cosméticos.

Los productos retirados son Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA/UVB (registro sanitario 106527) y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (registro sanitario 106521). La medida aplica a todos los lotes de ambos productos.

El jefe de la Sección de Cosmetovigilancia de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, Fabio Navarro, explicó que “como parte de nuestras funciones de vigilancia, verificamos la base de datos de registros sanitarios en Panamá y confirmamos que estos productos mantenían ese ingrediente en su fórmula, por lo que se procedió a cancelar su registro sanitario y ordenar su retiro inmediato del mercado”.

Navarro indicó que las unidades que aún puedan encontrarse en comercios corresponderían a remanentes que permanecían en circulación, por lo que los distribuidores deberán realizar un inventario y reportarlo a la Dirección.

El funcionario recomendó a la población revisar las etiquetas de los cosméticos que utiliza y suspender de inmediato el uso de cualquier producto que contenga butylphenyl methylpropional (BMHCA).

La medida está contenida en las Resoluciones N.° 100 y N.° 101, publicadas en la Gaceta Oficial el 21 de julio de 2026.