Minsa ordena retirar del mercado panameño desodorantes por riesgo a la salud

El Ministerio de Salud (Minsa) suspendió varios registros sanitarios del producto AXE Apollo Desodorante/Aerosol Corporal Body Spray, debido a posibles riesgos para la salud y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado.

La medida quedó oficializada en las Resoluciones N.° 182 y 183 del 14 y 15 de agosto, respectivamente, publicadas el pasado viernes en la Gaceta Oficial No. 30,359-A, que afectan a los registros sanitarios N.° 105944 proveniente de México y 97609 proveniente de Argentina.

Este producto de acuerdo al Minsa contiene compuestos de sustancias que están prohibidas en productos cosméticos. En ese sentido, instruyó a i formar a la empresa distribuidora presentar ante la Dirección de Farmacias y Drogas un informe del retiro de todos los lotes con fecha de 2019-2029, en un periodo no mayor de 30 días.