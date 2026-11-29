El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Policentro de Salud de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, mantiene disponible el servicio de Fonoaudiología, dirigido a niños menores de 7 años que presentan trastornos del habla y del lenguaje.

De acuerdo con la entidad, la atención está destinada a menores diagnosticados con trastornos identificados bajo el código CIE-10 F80, y se brinda de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La coordinadora de Salud Integral de la Niñez, Lilibeth Ureña, destacó la importancia de detectar oportunamente las dificultades en el desarrollo del habla y el lenguaje, para que los pequeños puedan recibir evaluación, orientación y atención especializada.

Asimismo, el Minsa indicó que el servicio dispone de los implementos, materiales y recursos necesarios para realizar las evaluaciones y actividades fonoaudiológicas, con el propósito de fortalecer las habilidades comunicativas de los pacientes.

Por su parte, la directora del Policentro de Salud de San Isidro, Yahaira Ramo, exhortó a los padres de familia y acudientes a acercarse a las instalaciones y aprovechar esta atención, que contribuye al desarrollo integral de la niñez.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a los padres a prestar atención a posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje de sus hijos y buscar orientación profesional para favorecer su detección temprana.