Minsa lanza campaña en conmemoración del Día Internacional de la Juventud

Bajo el lema “Juventud con habilidades para la vida: decide mejor, vive mejor”, el Ministerio de Salud (Minsa) conmemora el Día Internacional de la Juventud.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, destacó que la juventud enfrenta retos crecientes, entre ellos los vinculados a la digitalización y al acelerado avance tecnológico. “Es fundamental que los jóvenes tengan mayores oportunidades de acceso a la salud para atender mejor sus necesidades”.

González reiteró el compromiso del Minsa en la lucha contra el tabaquismo, recordando que el consumo de estos productos provoca daños irreversibles a la salud. Agregó que, aunque la tecnología ofrece múltiples beneficios para el aprendizaje y la comunicación, también conlleva riesgos como la adicción, la desinformación y la exposición a contenidos nocivos.

Por su parte, Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud del Minsa, indicó que esta campaña busca promover el bienestar integral de la juventud, brindándoles herramientas prácticas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su salud. “Creemos en una juventud empoderada, que protege su salud y la de su familia”, enfatizó.

La estrategia se implementará en todas las regiones de salud del país y se difundirá a través de las redes sociales del Minsa, incluyendo YouTube, Facebook e Instagram.

En tanto Eyda Ramos, rectora de la UIP, expresó el respaldo de la institución académica a esta iniciativa, reafirmando el compromiso de trabajar junto al ministerio en favor de la juventud. “Nos hemos unido al Minsa para que los jóvenes se involucren más y sean parte activa en la búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la sociedad, con miras a un futuro más próspero”.

Asimismo Ramos afirmó que “Activa tu Bienestar” forma parte de las estrategias que desarrolla el Ministerio de Salud para orientar a la población y, en particular, a los jóvenes, en la prevención de prácticas y adicciones nocivas, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones saludables y responsables.