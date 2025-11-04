Minsa inspecciona puestos de comida en la ruta del desfile en Colón

Equipos del Ministerio de Salud (Minsa) realizaron este 4 de noviembre un operativo de verificación sanitaria en la ruta del desfile en la provincia de Colón, como parte de las medidas preventivas durante las festividades patrias.

Según el informe oficial, fueron supervisados 58 puestos de venta de alimentos y se verificó la documentación de 65 manipuladores, quienes contaban con sus carnés de salud vigentes. La entidad explicó que las inspecciones buscan asegurar que los productos que se expendan al público cumplan con las normas de higiene y conservación.

El Minsa indicó que los operativos se mantendrán durante el resto de las celebraciones patrias, con el fin de reducir riesgos de enfermedades de transmisión alimentaria y garantizar condiciones adecuadas para la población que participa en las actividades.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de consumir alimentos en puestos autorizados y de verificar que los manipuladores cuenten con identificación visible y medidas básicas de higiene.