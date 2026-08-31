Minsa inicia aplicación de anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincitial

El Ministerio de Salud (Minsa) inició este lunes la aplicación del anticuerpo monoclonal de acción prolongada nirsevimab a recién nacidos elegibles en la Maternidad del Hospital Santo Tomás.

La jornada fue realizada por personal del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y marca una nueva etapa en la estrategia nacional para prevenir las formas graves de la enfermedad causadas por el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), informó la entidad.

Para esta primera etapa, el Minsa invirtió más de B/. 3.5 millones en la adquisición de 13,790 dosis a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Estas dosis están destinadas a fortalecer la protección de recién nacidos y lactantes elegibles. Inicialmente, la aplicación priorizará a los bebés con brechas de protección, entre ellos los nacidos de madres que no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo o que no cuentan con evidencia verificable de vacunación, así como los nacidos antes de que transcurrieran 14 días desde la inmunización materna.

La incorporación del nirsevimab complementa la estrategia mixta que Panamá mantiene frente al VRS. Desde 2025, el país aplica la vacuna materna contra el virus entre las semanas 30 y 36 de gestación, sumada a medidas permanentes de prevención e higiene. La inmunización materna continúa siendo la primera línea de protección para el recién nacido, mientras que el anticuerpo monoclonal permite reducir brechas cuando la vacunación no se produjo o no brinda cobertura suficiente al momento del nacimiento.

Los Lineamientos Técnicos Operativos también contemplan la protección de lactantes de alto riesgo y una estrategia de recuperación (catch-up) para menores de tres meses en áreas priorizadas durante el primer año. El Minsa informó que la aplicación del fármaco se ampliará de manera progresiva hacia otras instalaciones y territorios del país, como parte de un plan integrado y sostenido para reducir las hospitalizaciones y formas graves del VRS en la población infantil.

En el acto participaron el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo; el viceministro, Dr. Manuel Zambrano; así como autoridades nacionales y equipos técnicos de ambos centros hospitalarios.