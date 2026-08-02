Minsa implementará aplicación del anticuerpo contra el Virus Respiratorio Sincitial

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que a finales de agosto iniciará la aplicación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) una vez concluidas las capacitaciones del personal sanitario y los ajustes logísticos necesarios para garantizar una ejecución segura y oportuna en el país.

La incorporación de esta herramienta inmunológica representa el segundo paso clave de la Estrategia Mixta de prevención nacional, iniciada en 2025 con la vacuna materna.

El objetivo principal es brindar protección directa a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la inmunización previa durante el embarazo, reduciendo así las complicaciones graves por infecciones respiratorias en sus primeros meses de vida, informó el Minsa en un comunicado.

Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, explicó que la dosis se administrará en las maternidades de las instalaciones de salud al momento del nacimiento. La aplicación se realizará de manera conjunta con el esquema neonatal inicial, el cual incluye las vacunas contra la Hepatitis B y la BCG.

Para respaldar la medida, las autoridades elaboraron la Guía de Atención Integral del VRS y los Lineamientos Nacionales para la Implementación del Anticuerpo Monoclonal. Además de esta intervención, la estrategia se complementa con la promoción de la lactancia materna, el refuerzo de medidas higiénicas en el hogar y la detección temprana de signos de alarma.

El Minsa reiteró el llamado a las mujeres embarazadas para que acudan a vacunarse entre las semanas 30 y 36 de gestación, pilar fundamental de la prevención. Asimismo, la institución instó a las familias y a la comunidad médica a unirse en la difusión de estas acciones para reducir la morbilidad y mortalidad infantil asociadas al virus.