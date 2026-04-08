MINSA detecta criaderos potenciales de mosquitos en Los Santos

Durante un operativo integral contra el dengue en la comunidad de Santa Ana, distrito de Los Santos, personal de los departamentos de Control de Vectores, Promoción de la Salud y Saneamiento Ambiental detectó cinco criaderos del mosquito Aedes aegypti, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Durante la intervención, se realizaron inspecciones en 229 casas y sus predios, donde se encontraron 160 recipientes con agua y se eliminaron 83 potenciales criaderos. Se trataron 90 recipientes útiles, 47 inservibles y 23 naturales, aplicando un total de 340 gramos de abate (larvicida) como medida de control vectorial para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Por su parte, los equipos de Promoción de la Salud y Saneamiento Ambiental lograron ingresar a 116 viviendas, mientras que 80 permanecieron cerradas, lo que benefició a 283 personas. A través de la entrega de 166 materiales educativos, se reforzó la orientación comunitaria sobre la prevención de esta enfermedad, detalló la institución.