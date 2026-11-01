Minsa confirma brote de dengue en Miramar de Costa Arriba de Colón

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Colón, confirmó la atención de un brote de dengue en la comunidad de Miramar, situada en el distrito de Santa Isabel, Costa Arriba de Colón. Para hacer frente a la situación, desplegó durante este fin de semana un equipo multidisciplinario que desarrolla acciones de atención, prevención y control, integrado por médicos, enfermeras, técnicos de control de vectores, saneamiento ambiental, laboratorio, promoción de la salud, farmacia, epidemiología y otras disciplinas, en coordinación con el Centro de Salud de Nombre de Dios.

Hasta el momento se han confirmado aproximadamente 35 casos. Durante las inspecciones, los equipos identificaron criaderos del mosquito transmisor tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores, por lo que se recomendó a la población eliminarlos de manera urgente. El personal de salud también brinda atención a los afectados, mantiene disponible el servicio de ambulancia para los traslados necesarios y orienta a pacientes y familiares sobre medidas de protección, uso de repelentes y mosquiteros, hidratación adecuada, signos de alarma y la importancia de buscar atención médica oportuna.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), la institución hizo un llamado a los residentes de Miramar a colaborar con las jornadas de inspección y a reforzar la eliminación de criaderos, evitando mantener recipientes y otros objetos que acumulen agua. La entidad reiteró que “la prevención del dengue es una responsabilidad compartida” y que la participación activa de la comunidad es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad, por lo que también solicitó a las autoridades locales coordinar jornadas de limpieza en la comunidad.