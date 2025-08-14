Minsa asegura que se atendió en tiempo oportuno a embarazada que falleció

Luego que una familia denunciará el fallecimiento de una joven de 29 años y sus dos bebés, por supuesta mala praxis médica, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, indicó que “se actuó con inmediatez y conforme a los protocolos establecidos”.

“En el Hospital Regional Nicolás A. Solano se actuó con inmediatez y conforme a los protocolos establecidos, brindando la primera atención médica necesaria y asegurando el traslado seguro hacia un centro de mayor complejidad”, indicaron en el escrito.

Detallaron el manejo clínico que se le brindó a la paciente embarazada de 29 años en el nosocomio. “La joven ingresó, el pasado domingo, al cuarto de urgencias de esta instalación con diagnóstico de embarazo gemelar y dos controles prenatales previos. La paciente llegó a la 1:37 p.m. y fue atendida de inmediato por medicina general, atención que se dio a la 1:43 p.m. La paciente presentaba fiebre (38.6°C), con presión arterial y signos vitales maternos y fetales estables, dolor en bajo vientre de un día de evolución y sin salida de líquidos transvaginales”, explicaron.

Agregan que, “de forma inmediata, fue valorada por el ginecólogo obstetra, realizándosele ultrasonido que determinó una edad gestacional de 31 4/7 semanas. Se le indicaron medicamentos y, siguiendo el protocolo nacional, se gestionó su traslado por prematuridad al Hospital Santo Tomás, institución de tercer nivel con servicio de Neonatología, debido a que el Hospital Regional Nicolás A. Solano no cuenta con este servicio especializado”.

La paciente fue recibida en el Hospital Santo Tomás a las 3:27 p.m. del mismo domingo, en condición estable, con latidos cardíacos y movimientos fetales presentes en ambos bebés. Por último, expresaron sus condolencias a los familiares y agregaron que colaborarán con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.