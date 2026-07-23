Minsa alerta sobre productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King por riesgo para la salud

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria sobre los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, luego de una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según la entidad, estos productos no cuentan con registro sanitario y análisis de laboratorio detectaron que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, sustancias no declaradas en su etiqueta.

El Minsa recomendó a la población no comprar ni consumir estos productos, especialmente aquellos adquiridos en redes sociales, sitios web no autorizados o ventas informales. Además, solicitó reportar su comercialización al número 501-0306.

Las personas que estén utilizando estos productos deben consultar a un profesional de la salud antes de suspender su consumo.

Finalmente, el Minsa exhortó a los profesionales de la salud a reportar cualquier reacción o situación relacionada con estos productos que pueda afectar la seguridad de los pacientes.