Ministro Orillac inaugura Panamax 2026 destacando la cooperación regional y la protección del Canal de Panamá

Con la participación de 21 países, 1,700 uniformados y un despliegue operativo sin precedentes, este lunes dieron inicio oficial los ejercicios multinacionales Panamax 2026. Durante la ceremonia inaugural, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó la relevancia estratégica de la cooperación internacional para salvaguardar la infraestructura crítica del país y la estabilidad hemisférica.

El ejercicio, considerado el mayor entrenamiento de fuerzas de seguridad de la región, se extenderá por 11 días y movilizará equipos especializados, aeronaves y armamento en escenarios terrestres, aéreos, marítimos y cibernéticos.

Ante delegaciones internacionales y autoridades locales, el ministro Orillac enfatizó que el valor principal de Panamax radica en la capacidad de anticipación y respuesta ante crisis complejas:

“Desde la perspectiva del Estado panameño, Panamax fortalece nuestra capacidad para anticipar riesgos, gestionar crisis y proteger la infraestructura crítica que resulta esencial tanto para Panamá como para el comercio y la economía mundial”, expresó el funcionario.

Asimismo, advirtió sobre la naturaleza cambiante de los peligros actuales: “Las amenazas transnacionales, los riesgos híbridos, los ciberataques, los desastres naturales y las emergencias tecnológicas exigen que los Estados evolucionen permanentemente sus mecanismos de prevención y respuesta”.

Para esta edición, las primeras delegaciones en arribar incluyeron a efectivos de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, sumando cerca de 500 especialistas en fuerzas especiales, a los que posteriormente se sumaron representantes de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay. La dimensión táctica se hizo evidente con la movilización de buques y patrulleras por parte de siete naciones para ejecutar operaciones simultáneas, donde en el Pacífico unidades de EE. UU., Panamá, Colombia, México y Ecuador ejecutan maniobras de control marítimo y respuesta a amenazas transnacionales, mientras que en el Caribe Países Bajos, República Dominicana, Panamá y Colombia desarrollan misiones de patrullaje e interdicción para asegurar rutas comerciales estratégicas.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, recalcó que el evento trasciende un despliegue operativo tradicional: “La planificación lo es todo. Este ejercicio refleja la confianza de nuestros aliados en Panamá y la responsabilidad que asumimos como guardianes del Canal”.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, subrayó que las amenazas globales ignoran las fronteras nacionales: “Las organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas, el terrorismo y otros que buscan debilitar nuestras instituciones no respetan fronteras. Los desastres naturales tampoco esperan a que terminemos de coordinarnos. Por eso, debemos prepararnos antes de que ocurra cualquier tipo de crisis”, destacó Cabrera.

“Panamax 2026 también representa la fortaleza de la relación entre Estados Unidos y Panamá. Esta cooperación es posible gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y el presidente José Raúl Mulino, y su compromiso de proteger nuestra región”, añadió.

“Un Canal seguro, abierto y resiliente protege los empleos, el comercio y las cadenas de suministro de las que dependen millones de personas. También contribuye a la estabilidad de toda la región”, añadió. La presencia multinacional en Panamá reafirma el papel estratégico del país como punto de encuentro para la seguridad continental. La coordinación entre fuerzas armadas de distintos países permite evaluar la capacidad de reacción ante amenazas comunes y la protección de infraestructuras críticas de importancia global.