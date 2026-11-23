El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 217 casos de malaria en áreas aledañas a Merca Panamá, de los cuales más del 75% de los pacientes se encuentra en tratamiento o ya completó el esquema médico, informó este lunes el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Durante un recorrido por las instalaciones del centro de comercialización, el titular de Salud aseguró que el establecimiento es seguro para los consumidores y que las acciones de vigilancia epidemiológica han permitido mantener bajo control el foco de la enfermedad.

Boyd Galindo explicó que las pruebas realizadas recientemente en el área no registraron nuevos resultados positivos, mientras los equipos sanitarios continúan la búsqueda de las personas que aún no han recibido tratamiento.

El ministro aclaró que la malaria no se transmite por los alimentos, sino por la picadura de un mosquito Anopheles infectado, por lo que los productos que se venden en Merca Panamá no representan un riesgo de transmisión de esta enfermedad.

El Minsa mantendrá las acciones de vigilancia y atención en el área. Además, informó que este miércoles 25 de noviembre Merca Panamá cerrará sus puertas al público para realizar una jornada intensiva de limpieza en sus instalaciones.