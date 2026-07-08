Ministro Boyd reconoce deudas con médicos internos y asegura que ya se tramita el pago

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció que persisten retrasos en los pagos de los sobresueldos que reciben los médicos internos asignados a regiones apartadas del país, una situación que atribuyó directamente a limitaciones presupuestarias heredadas. Las declaraciones del titular del Ministerio de Salud (Minsa) surgen luego de que galenos en la provincia de Darién se quejaran públicamente por el incumplimiento en sus salarios mediante un video, y de que la situación fuera expuesta en el pleno de la Asamblea Nacional.

El ministro afirmó que la institución le ha dado un seguimiento estricto al problema desde hace varios meses y confía en que el pago pueda concretarse una vez se culminen todos los trámites administrativos pertinentes dentro del flujo burocrático del gobierno.

Boyd Galindo aclaró que el personal médico afectado sí está recibiendo su salario base de forma regular, y detalló que el atraso corresponde específicamente al incentivo económico que perciben quienes prestan servicios en zonas de difícil acceso. “Lo que pasa es que los internos, igual que los médicos que tienen asignaciones en regiones muy apartadas, tienen un 40% de sobresueldo y esa es la porción que no se ha podido pagar, por alguna razón u otra; tiene que ver con el aspecto presupuestario. Nosotros hemos estado detrás de esto desde hace varios meses, eso ya está en el trámite burocrático del gobierno y esperemos que pronto eso se pueda solventar”, explicó el jefe de la cartera de Salud, manifestando además su total disposición de reunirse con los médicos afectados en Darién para explicarles la realidad financiera y las acciones que se están ejecutando.

Asimismo, el ministro destacó que la actual administración heredó una compleja situación financiera que ha dificultado atender diversos compromisos del sistema sanitario. “Encontramos deudas muy grandes y hemos tratado de irlas resolviendo... dejaron esto con 650 millones de dólares de deudas, nosotros poco a poco hemos podido tratar de resolver el problema y ya vamos por 300 y pico de millones”, puntualizó Boyd.