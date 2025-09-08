Ministro Ábrego participa en Cumbre regional de seguridad y justicia en Buenos Aires, Argentina

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, participa en la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia en Buenos Aires, Argentina.

Ábrego es acompañado por el embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa. Este encuentro busca definir estrategias de seguridad en América Latina, informaron del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

El evento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, es el segundo encuentro regional en el marco de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, lanzada por el BID el año pasado en Guayaquil, Ecuador.

La Cumbre reunirá a ministros de justicia y seguridad de los países miembros de la Alianza, junto con representantes de países no regionales del BID, socios estratégicos y actores clave del sector. El objetivo es fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de alianzas y la definición de un plan de trabajo conjunto hacia 2026.