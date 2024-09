Ministra Molinar: “Educación y política no se juntan”

La ministra de Educación Lucy Molinar compartió un video en sus redes sociales en donde dijo que “educación y política no se juntan porque de esa ecuación solo sale el fracaso”, esto en relación con declaraciones de dirigentes magisteriales tras la reunión sostenida con el presidente José Raúl Mulino.

“Yo no me meto en política. Igual que la vez pasada, me meto en educación y me olvido de lo demás”, dijo.

Narró que estuvo presente en la reunión sostenida entre el mandatario José Raúl Mulino y los gremios magisteriales, por lo que no comprende las consignas de ciertas unidades.

“Yo estuve en la reunión que sostuvo el presidente con los dirigentes gremiales y cuando él se sentó lo primero que dijo fue: quiero que escuchen una cosa, la Caja de Seguro Social no se va a privatizar”, subrayó.

Incluso mencionó que Mulino les solicitó “que traigan sus propuestas, hagan estudios entre ustedes, traigan ideas y sustentos para poder sentar todas las partes, todos los sectores y sacar un documento consensuado, en lo posible para salvar la Caja”.

“Yo no entiendo cómo hay algunos dirigentes que salen diciendo que hay que salvar a la Caja de la privatización, cuando lo primero que dijo el presidente es que no se va a privatizar. Ojalá no se juegue a la política con un tema tan sensitivo. También digo, si no se juega a la verdad, no hay confianza. Por favor, con esto no, seamos honestos”, pidió la titular de Educación.

Por otro lado, Molinar declaró que los parámetros para recibir los beneficios económicos estudiantiles no han cambiado.

“La semana pasada alguien dijo que la nueva ley solamente le otorga el Pase-U, la beca universal o programas de ayuda escolar, solamente a los niños que tienen de 4.0 para arriba. Eso no es cierto”, sostuvo Molinar.

Señaló que “por mucho que a algunos nos guste, esto no es cierto. No sé de dónde salió. Quiero dar la tranquilidad de que se mantienen las condiciones o requisitos académicos para tener los beneficios”.