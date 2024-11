Ministra de Gobierno: Se paga $4.36 por las 3 comidas diarias de los privados de libertad

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo compartió este sábado, 30 de noviembre, un mensaje en el que explicó cuál es la situación de la comida en los centros penitenciarios.

Montalvo sostuvo que no es una empresa la que se encarga de dar el servicio en las cárceles, sino que son varias y aseguró que “el precio que se paga por comida diaria para privados de Libertad es de $4.36 por las 3 comidas (desayuno, almuerzo y cena)”.

“La empresa que actualmente atiende al centro con la mayor población tiene un contrato de años y su término es hasta diciembre de 2025. Existen antecedentes que se han intentado hacer licitaciones para la comida y sin embargo no funcionó porque quizá el precio no era atractivo o no era económicamente viable para otras empresas”, señaló la ministra.

Agregó que “la deuda que se mantenía en pago de comida sobre pasaba los $10 millones porque además las empresas tienen la obligación de dar la comida de forma ininterrumpida aunque tuvieran más de 1 año de no recibir sus pagos”.

La titular de Gobierno también explicó que, “de los 5 meses que llevo en el Ministerio hemos estado trabajando para buscar alternativas viables para la alimentación de los privados de libertad. Lo que no voy a hacer es generar una carga adicional al Estado para cubrir ese gasto”.

“También se ha recomendado que los privados puedan cocinar en los centros, pero para eso debemos hacer inversión en cocinas y organizar la logística para comprar los insumos para preparar los alimentos. No es algo que se puede resolver de un día para otro, pero sí les confirmo que en eso estamos trabajando y darle una solución definitiva a un problema heredado de casi una década”, expresó.

Las declaraciones de Montalvo se dan luego de que circularan datos sobre la comida en las cárceles y afirmó: “A pesar que ya estuve en la Asamblea y expliqué a los diputados cuál es la situación con la comida, creo que es bueno que todos manejen la misma información”.