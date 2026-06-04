Ministra de Gobierno afirma que hay 148 recapturados y faltan 44 por ubicar tras fuga masiva en La Joyita

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, brindó un informe de actualización sobre la situación en el centro penitenciario La Joyita tras la evasión masiva ocurrida el pasado lunes.

La jefa de la cartera de Gobierno precisó que la contabilidad oficial se mantiene en constante actualización debido al flujo de detenciones. “Manejo la cifra de 148 recuperados, que son los que se mantienen en este momento dentro del centro penitenciario”, detalló la ministra, añadiendo que, según sus proyecciones teóricas, restan aproximadamente 44 personas por ser ubicadas.

Montalvo confirmó que la mayoría de las recapturas iniciales se concentraron geográficamente en el sector este de la provincia, específicamente “en el área de Tanara, de Chepo dentro del sector”.

Asimismo, la ministra reveló que parientes de los prófugos han establecido contacto con las autoridades para coordinar entregas voluntarias, buscando garantías de que no sufrirán represalias, aunque advirtió que todos deberán “enfrentar un proceso en un nuevo delito”.

Al ser cuestionada sobre las bajas reportadas durante el incidente, la ministra ratificó que los decesos se produjeron dentro del complejo y que el caso ya tomó un giro penal. “Los tres fallecidos fueron dentro de la cárcel”, aseveró Montalvo, indicando además que las pesquisas correspondientes están bajo la dirección de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y del Ministerio Público, debido a que “definitivamente estamos hablando de un homicidio”.

En el plano administrativo y de seguridad interna, la titular vinculó el hecho con las acciones anticorrupción que su gestión venía ejecutando en las cárceles. “Creo que la corrupción que existía, esos canales de corrupción dentro del sistema que empezamos nosotros a cortar, era un secreto a voces y vemos resultados como esto”, afirmó, tras anunciar que todo el personal de turno del Ministerio de Gobierno está bajo investigación de asuntos internos y que se procederá con rotaciones inmediatas.

Finalmente, la ministra recalcó que todas las jefaturas institucionales se encuentran bajo evaluación del Ejecutivo ante la gravedad de la crisis. “Todas las cabezas están a disposición de que el presidente tome una decisión”, concluyó Montalvo, no sin antes asegurar a la ciudadanía que se presentará un informe pormenorizado y que se mantendrá al frente de la búsqueda hasta localizar al último de los evadidos.