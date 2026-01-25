Ministra de Educación de Ecuador califica como modelo regional al Instituto de Salud Física y Deportiva de la UDELAS

La ministra de Educación, Deporte y Cultura de la República del Ecuador, Gilda Alcívar, realizó un recorrido por el Instituto de Salud Física y Deportiva (INSAFIDE) de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). Durante la visita, calificó al centro como un referente en servicios de fisioterapia, rehabilitación y readaptación deportiva, destacando su tecnología avanzada en beneficio de la población panameña.

Mediante un comunicado, la UDELAS afirmó que Alcívar destacó que el INSAFIDE “sirve como espacio de práctica para estudiantes de fisioterapia y, por ende, para el fortalecimiento de su formación académica. Esto permitirá robustecer las estrategias que impulsamos desde el Gobierno, con el objetivo de perfeccionar programas que generen un impacto positivo y sostenible en el país”.

A su vez, la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, sostuvo que la reunión fue muy productiva: “Este acercamiento abre la puerta a la conformación de una mesa técnica de cooperación que permitirá intercambiar conocimientos y evaluar la implementación de estos servicios especializados en Ecuador, fortaleciendo la colaboración académica y técnica entre nuestros países”.

Con este encuentro, según Terreros Barrios, se reafirma que el trabajo realizado en la UDELAS trasciende fronteras: “Esto nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso de continuar brindando una educación de calidad, enfocada en la investigación, la innovación y la tecnología”.

Actualmente, el INSAFIDE implementa programas científicos de salud física y deportiva que inciden directamente en el bienestar, el desarrollo y la calidad de vida de las personas.