Ministerio Público realiza inspección técnica por detonaciones en Villa Zaita

La Fiscalía Especializada en delitos ambientales de la Procuraduría General de la Nación, inicio investigación de oficio tras las constantes denuncias de los residentes de Villa Zaita y la barriada La Alegría, con el objetivo de esclarecer la magnitud de los daños causados por detonaciones en un proyecto inmobiliario, confirmaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el MP, “esta acción legal busca determinar si la actividad de voladura ha vulnerado las normativas de protección ambiental y seguridad, afectando directamente la calidad de vida de familias que habitan en las barriadas del sector”..

Durante la diligencia de inspección técnica, la Fiscalía coordinó con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Ambiente, además estuvieron peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá para recopilar pruebas científicas en el terreno.

El uso de sismógrafo en puntos estratégicos permitió documentar con precisión la intensidad de las vibraciones, vinculando estos datos con las afectaciones estructurales reportadas por los vecinos.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley.