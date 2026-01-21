Ministerio Público ordena archivar demanda contra la rectora de la UDELAS

La Procuraduría General de la Nación, mediante la Resolución No. 07-2026, desestimó y ordenó archivar una demanda interpuesta por un exfuncionario en contra de la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios.

El Ministerio Público concluyó que “las actuaciones administrativas realizadas por la universidad fueron acordes con las decisiones adoptadas internamente, así como con las disposiciones jurisdiccionales emitidas en relación con un exfuncionario de esta casa de estudios superiores”.

Igualmente, se ordenó el archivo de la causa, iniciada en virtud de que “la querella presentada, por el exfuncionario, en contra de la máxima autoridad de la UDELAS, no constituye un acto doloso”.

Con esta decisión, adoptada por el máximo organismo de justicia, queda demostrado que “no hubo ningún acto doloso por parte de la UDELAS, y mucho menos de la rectora, Terreros Barrios”, expresaron en un comunicado de la universidad.