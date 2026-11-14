Ministerio Público inicia investigación por el atentado a la residencia del periodista de La Prensa

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, inició una investigación por un presunto atentado incendiario contra un periodista del diario La Prensa Rolando Rodríguez, luego de un hecho que podría constituir el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendio.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la investigación está a cargo de la Fiscalía Superior de San Miguelito, que adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el suceso y determinar las posibles responsabilidades penales.

Asimismo, fiscales superiores y funcionarios de la institución se mantienen en el lugar de los hechos, recabando elementos que permitan establecer cómo ocurrió el incidente y si existen otras conductas delictivas relacionadas con el caso.

Ante lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación rechazó categóricamente cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, al considerar que ambos son principios fundamentales de una sociedad democrática.