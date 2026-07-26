Ministerio Público informa la localización de cuatro menores reportados como desaparecidos

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas informó este domingo, 26 de julio, sobre la localización de cuatro menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en distintos puntos del país.

De acuerdo con la entidad, las ubicaciones fueron posibles mediante el trabajo coordinado de las Fiscalías Regionales y el apoyo de los estamentos de seguridad.

Entre las personas localizadas figura un menor de 13 años en la comarca Ngäbe Buglé, así como tres menores en la provincia de Panamá: uno de 16 años y otro de 11 años, ambos con casos bajo Alerta Amber, además de un adolescente de 15 años.

El Ministerio Público no brindó detalles sobre las circunstancias en que fueron encontrados los menores, ni informó sobre su estado de salud o el tiempo que permanecieron desaparecidos.