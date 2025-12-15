Ministerio Público imputa cargo por peculado en caso de venta de bolsas navideñas del IMA

La Fiscalía Anticorrupción logró la legalización de aprehensión e imputación por peculado doloso, en calidad de cómplice, a un ciudadano, por la venta y distribución irregular de jamones y bolsas navideñas propiedad del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), correspondientes al año 2025, informaron del Ministerio Público (MP).

El viernes, 12 de diciembre, de la Fiscalía Anticorrupción se anunció que se realizó la diligencia de allanamiento en una residencia en el corregimiento de Unión Santeña, donde funcionaba un quiosco donde se ubicaron 9 jamones picnics. Además, se encontraron 17 cajas navideñas del IMA.

En declaraciones anteriores, el director general del IMA, Nilo Murillo, confirmó que a través de una denuncia ciudadana se constató la situación y se procedió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.