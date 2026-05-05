Ministerio Público archiva caso UDELAS y descarta delito

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, ordenó el archivo provisional de una investigación penal relacionada con el proceso electoral interno de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), al determinar que los hechos denunciados no constituyen delito.

De acuerdo con la decisión, lo denunciado corresponde al ámbito administrativo en el marco del proceso interno universitario, para el cual existen mecanismos legales distintos a la vía penal para su atención.

La investigación (noticia criminal No. 202400000221) se originó tras una querella presentada por Gianna Rueda Manzano contra: el exrector Juan Bosco Bernal, así como los funcionarios Damián Quijano y Carlos Hugo Bermúdez, en la que se alegaba la falta de reconocimiento como rectora tras el proceso electoral, además de presuntas irregularidades relacionadas con la toma de posesión del cargo y la publicación de resoluciones institucionales.

Tras el análisis de entrevistas, documentación y actuaciones administrativas, la Fiscalía concluyó que no existen elementos de convicción suficientes para sustentar responsabilidad penal, ni se evidenció dolo en la conducta de las personas investigadas, requisito indispensable para la configuración de un delito.

Asimismo, se determinó que los funcionarios señalados actuaron conforme a las directrices de los órganos de gobierno de la universidad y en estricto apego a sus funciones, sin que se configure irregularidad alguna en su proceder.

En ese sentido, la investigación no solo descartó la existencia de delito, sino que también permite concluir que los hechos denunciados carecían de sustento, lo que reivindica a los querellados frente a los señalamientos formulados.