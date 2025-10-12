Ministerio de Seguridad y alcaldes de Darién acuerdan activar la Alerta AMBER en la provincia

Luego de una reunión entre el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, alcaldes y el gobernador de Darién, se acordó implementar el nuevo sistema de desarrollo de la Alerta AMBER, como medida de protección y respuesta rápida ante la desaparición de menores en la provincia.

La alcaldesa de Pinogana y presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadine González, destacó la importancia de esta herramienta para una región con comunidades distantes.

“Era necesaria la activación de este sistema en Darién, como medida de prevención y evitar estos tipos de casos en la provincia y más por las distancias de las comunidades”, afirmó.

González señaló además que, según un reciente informe de seguridad, “la violencia doméstica, la posesión de drogas y las lesiones personales son los delitos que más se cometen en la provincia”.

Agregó que “esta alianza con el Ministerio de Seguridad es de mucha importancia y se fortalece por nuestra cercanía con la comunidad a través de nuestros líderes comunitarios; esto facilitaría la búsqueda de un menor en caso de desaparición”.

Por su parte, el ministro Frank Ábrego reiteró que “el sistema de desarrollo de la Alerta AMBER se quiere implementar en Darién y en el resto del país, a través de los alcaldes y representantes de corregimientos, para tener una mejor red de protección hacia la niñez”.

El titular de Seguridad recordó que desde el 2 de junio de 2024, cuando inició formalmente el Sistema Nacional de Alerta AMBER Panamá, “se han registrado 394 activaciones reales, de las cuales 367 niños, niñas y adolescentes han sido ubicados sanos y salvos”.

Estas cifras reflejan una efectividad del 93.15%, consolidando el mecanismo como una herramienta clave para la protección de menores.

Ábrego añadió que el 6.85% restante (27 casos) “se encuentra bajo investigación en curso, a cargo del Ministerio Público, institución competente para continuar con las diligencias hasta su resolución definitiva”.