Ministerio de Seguridad trasladó a 29 reos peligrosos a Coiba

El Ministerio de Seguridad Pública informó mediante un comunicado sobre el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba, como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y limitar su capacidad de operación.

Según la entidad, los reos fueron movilizados de manera escalonada desde distintos centros penitenciarios del país mediante una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, con estrictas medidas de seguridad.

El Ministerio de Seguridad explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer el control sobre cabecillas de organizaciones criminales y reducir su capacidad de incidencia y articulación delictiva en los centros de reclusión.

Explicaron que esto también se produce por lo vulnerable que está el centro de detención de Punta Coco, donde según las autoridades, se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños.

Las autoridades señalaron que el centro penitenciario de Coiba cuenta con personal muy capacitado en el combate al narcotráfico y tecnología especializada para prevenir y neutralizar actividades ilegales.

La operación fue desarrollada mediante coordinaciones interinstitucionales y, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, se ejecutó en cumplimiento de la normativa vigente y los protocolos establecidos para este tipo de traslados.

La entidad además indicó que esta acción forma parte de los esfuerzos que está realizando el Estado para fortalecer la seguridad penitenciaria, combatir el crimen organizado y contribuir a la reducción de los índices de criminalidad en el país.