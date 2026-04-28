Ministerio de Gobierno inicia traslado de 400 privadas de libertad a La Esmeralda

El Ministerio de Gobierno puso en marcha este martes el traslado de 400 mujeres privadas de libertad hacia las nuevas instalaciones del Centro Femenino La Esmeralda. La movilización, que comenzó en horas de la madrugada, forma parte de la estrategia estatal para modernizar el sistema penitenciario y adecuar la custodia de la población femenina a infraestructuras que cumplan con los estándares actuales de atención integral y seguridad.

Según la entidad, el nuevo recinto penal ha sido acondicionado con áreas específicas para la implementación de programas de resocialización, incluyendo talleres de formación profesional y espacios destinados a la educación. Según las autoridades, el diseño de La Esmeralda busca optimizar las condiciones de internamiento, permitiendo que el proceso de reinserción social se desarrolle en un entorno que cuente con los recursos técnicos y pedagógicos necesarios para la población penal.

Detallaron en comunicado que la jornada operativa contó con la supervisión directa del director del Sistema Penitenciario y la Ministra de Gobierno, quienes coordinaron los protocolos de seguridad y logística desde el inicio del despliegue. Durante el proceso, se brindó información a las internas sobre las normativas del nuevo centro, mientras las autoridades reiteraban que el operativo se ejecutaba bajo estrictas medidas de orden para garantizar la integridad física de todas las involucradas.

Asimismo, como parte del plan de traslado, el Ministerio de Gobierno también estableció mecanismos de apoyo para los familiares de las privadas de libertad, incluyendo la facilitación de transporte hacia la nueva ubicación. Con esta medida, las autoridades buscan asegurar que la transición al nuevo centro se realice de manera organizada, manteniendo la continuidad de los vínculos familiares y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la ley.