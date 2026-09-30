Millones de menores están en riesgo por El Niño en América Latina, advierte Unicef

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de El Niño en América Latina, donde sus efectos amenazan con aumentar las desigualdades y el acceso a servicios básicos, alertó este miércoles Unicef.

El Niño va camino de convertirse en el más intenso jamás registrado y amplifica los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana. Su impacto más severo se pronostica entre octubre y diciembre próximos.

Un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que 25,8 millones de niños latinoamericanos “enfrentan riesgos crecientes” por la sequía o lluvias excesivas asociadas a El Niño.

Los efectos son cada vez más visibles y severos y “amenazan con empujar” a los menores a “situaciones de mayor vulnerabilidad” ya profundizar las desigualdades, dijo Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, citado en un comunicado.

En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, advierte Unicef, la sequía afectará la producción agrícola, lo que provocará inseguridad alimentaria y riesgo de desnutrición en los niños, que ya enfrenta dificultades para acceder a alimentos y agua.

También se incrementa el riesgo de incendios en áreas de Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela, mientras que en la cuenca amazónica las comunidades ribereñas pueden quedar aisladas por la reducción de los niveles de los ríos.

En el Caribe, el Niño podría “agravar las crisis prolongadas en Cuba y Haití”, subraya Unicef.

En tanto, en la costa del Pacífico de México y Suramérica el aumento de las lluvias provocará un mayor riesgo de inundaciones y daños a escuelas e infraestructuras de salud, añade.

Según Benes, la temporada de huracanes también está siendo influenciada por el fenómeno que se produce periódicamente. Una sola “tormenta de gran magnitud puede causar destrucción generalizada” y “alterar la vida” de cientos de millas de menores, indicó.

El funcionario llamó a fortalecer la preparación, proteger los servicios esenciales y garantizar que la niñez reciba el apoyo que necesita.

Unicef aseguró que solicitó 53,8 millones de dólares para responder a emergencias por El Niño en América Latina, pero hasta el 30 de junio solo ha recaudado la mitad.