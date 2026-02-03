Migración restablece servicios en el Consulado de Panamá en Venezuela

Los servicios en el Consulado de la República de Panamá en Venezuela han sido restablecidos tras culminar satisfactoriamente las labores de mantenimiento de las plataformas tecnológicas de los servidores de información, informaron este martes del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Asimismo, explicaron que continúan las labores técnicas de mantenimiento en las plataformas tecnológicas de las misiones diplomáticas y consulares de la República de Panamá en la República Popular China (Beijing), el Consulado de Panamá en Guangzhou, la Embajada de Panamá en Nueva Delhi, India, y la Embajada de Panamá en El Cairo, Egipto.

De Migración agradecieron a la ciudadanía su comprensión ante estas acciones, orientadas al fortalecimiento de la seguridad y eficiencia del servicio.