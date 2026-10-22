Migración frena el ingreso a Panamá de dos costarricenses vinculados al narcotráfico y a la tentativa de homicidio

Personal migratorio apostado en el Puente Binacional, en la frontera de Bocas del Toro, evitó el ingreso a Panamá de dos personas de nacionalidad costarricense tras detectarles impedimentos legales vigentes, según informó el Servicio Nacional de Migración.

En el primer caso, la ciudadana extranjera contaba con una orden de captura activa emitida en Costa Rica por presuntos delitos relacionados con drogas. En el segundo evento, un hombre con antecedentes penales por tráfico de sustancias ilícitas y tentativa de homicidio, tras haber cumplido condena, intentó entrar al territorio nacional. Mediante labores de perfilamiento y verificación realizadas en coordinación con el Centro de Control de Paso Canoas y autoridades costarricenses, se confirmó la condición legal de ambos ciudadanos.

En consecuencia, se aplicó el artículo 50, numeral 4, de la Ley 3 del 22 de febrero de 2008, el cual establece como causal de inadmisibilidad poseer antecedentes penales en el país de origen o procedencia, por lo que ambas personas fueron devueltas a la nación vecina. El Servicio Nacional de Migración mantiene controles fronterizos permanentes y rigurosos con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el estricto cumplimiento de la normativa migratoria en todos los puntos de ingreso al país.