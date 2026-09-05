Migración detiene a ciudadano argentino con impedimento por delitos sexuales

El Servicio Nacional de Migración informó que detuvo a un ciudadano de nacionalidad argentina, de 48 años, en el sector de Villa Lucre, distrito de San Miguelito, luego de que los sistemas de verificación activaran una alerta durante un procedimiento de control.

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el ciudadano mantenía vigente un carné de permanencia provisional. Sin embargo, al realizar la consulta correspondiente en los sistemas de verificación, se identificó un impedimento relacionado con delitos contra la libertad e integridad sexual.

El registro además mantenía asociada una orden de aprehensión y conducción, por lo que se procedió conforme a los protocolos establecidos y en atención al mandamiento judicial vigente.

El Servicio Nacional de Migración enfatizó que los sistemas de verificación son utilizados de manera permanente en espacios públicos y puntos de control, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades judiciales.

La institución destacó que estos mecanismos permiten detectar alertas y verificar la situación de las personas durante los procedimientos de control migratorio y de seguridad.