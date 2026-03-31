$!Migración bajo críticas por mal trato de funcionarios

En las últimas semanas, usuarios y abogados han manifestado disconformidad por presuntos malos tratos y demoras excesivas en la atención brindada por algunos funcionarios del Servicio Nacional de Migración.

La abogada especialista en temas migratorios, Alicia Fasta, señaló que “si bien no puedo generalizar el comportamiento de todos los funcionarios, sí existen situaciones que afectan el desarrollo eficiente de los trámites”. Igualmente resaltó que, “en mi ejercicio profesional muchos han sido colaborativos, pero en algunos casos se realizan cambios de posiciones y hay personal que no domina completamente sus funciones, esto se refleja en demoras innecesarias”, explicó.

Por su parte, el abogado Oscar Trejos indicó que “en el ejercicio de nuestras gestiones son sobradas las ocasiones en donde nos encontramos con multiplicidad de pareceres a la hora de aceptar los tramites en ventanilla. Tomando en cuenta que tienen una página web que muestra un destello tecnológico y que en el momento de presentar los tramites valoran estos en base a lo que les parece”, situación que, según el experto, denota la falta de formación del personal.

Asimismo, el abogado litigante Ricardo Ríos subrayó que: “Hay áreas sensibles, como la secretaría judicial, donde se administra la información de los expedientes de extranjeros. En ocasiones se limita el acceso a los abogados, obligándonos a recurrir a instancias que poco pueden hacer debido a la autonomía de la entidad”.

Intentamos comunicarnos con el personal de Migración y al cierre de la nota no respondieron.