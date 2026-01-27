Migración anuncia suspensión de trámites migratorios de algunos países por mantenimiento

El Servicio Nacional de Migración informó que se estará realizando mantenimiento a las plataformas tecnológicas de los servidores de información de algunas emisiones diplomáticas y consulares de la República de Panamá.

En virtud de lo anterior, los servicios y trámites migratorios vinculados a estos países permanecerán temporalmente suspendidos hasta nuevo aviso.

Se trata de la Embajada de la República de Panamá en la República Popular China (Beijing), el Consulado de Panamá en Guangzhou, la Embajada de Panamá en Nueva Delhi, India, la Embajada de Panamá en El Cairo, Egipto, y el Consulado de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela.

“Este proceso busca reforzar la seguridad tecnológica institucional y proteger la información administrada por la entidad”, agregaron de Migración.