Mides atiende a más de 600 adultos mayores afectados por el sismo en la provincia de Herrera

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha atendido 673 casos de intervención con adultos mayores en la provincia de Herrera, tras el terremoto que afectó sus viviendas y agravó la vulnerabilidad de quienes viven solos o no cuentan con familiares que puedan hacerse cargo de su cuidado. Las intervenciones incluyen atención psicológica en terreno, evaluación de las condiciones de vida, ayuda social, atención de situaciones de abandono y coordinación de traslados a lugares seguros, además del refuerzo de la Línea 147, disponible las 24 horas para orientación y apoyo psicológico.

Entre los casos atendidos destaca el de Herminio Barría, de 81 años, quien quedó solo luego de que el sismo destruyera su vivienda en El Cedro, distrito de Los Pozos. Ante su situación de vulnerabilidad, el MIDES coordinó su traslado al Hogar Leonístico para Ancianos de Azuero, en Chitré, donde también fue trasladada Maximina Gómez, de 85 años, procedente del mismo distrito. Asimismo, en la barriada Omar Torrijos, en Las Cabras, el equipo atendió a Martín Cruz, beneficiario del programa Ángel Guardián, con atrofia muscular y movilidad reducida, quien fue evacuado en cama durante el terremoto y posteriormente regresó a su vivienda, verificada como habitable por el MIVIOT, con apoyo de una ambulancia del Ministerio de Salud y entrega de insumos básicos.

El MIDES brinda acompañamiento a 113 albergues temporales que acogen a aproximadamente 3,356 personas damnificadas, entre ellas 886 familias. Según el último informe institucional, el equipo técnico ha visitado a más de 12,156 personas en las áreas de intervención, unas 3,100 familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas. La directora regional del MIDES en Herrera, Miriam Vásquez, hizo un llamado a la sociedad a reforzar el cuidado y la protección de los adultos mayores, para que vivan en “condiciones dignas y seguras”.