Microplásticos amenazan agua y biodiversidad en el Lago Alhajuela, concluye estudio de Senacyt–UTP

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (Cemcit AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá presentaron los resultados del proyecto “Perfil transversal de la contaminación por microplásticos en el Lago Alhajuela”, un estudio que por primera vez documenta de manera integral la presencia y distribución de estos contaminantes en este reservorio de agua dulce.

Durante la presentación, la investigadora principal, la Dra. Denise Delvalle Borrero, explicó qué son los microplásticos, sus propiedades, su clasificación y la relevancia de analizar su comportamiento en el lago Alhajuela, principal fuente de agua cruda para la planta potabilizadora de Chilibre. La exposición contó también con la participación del Dr. Carlos Medina, director de investigación de la UTP, y de la directora de I+D de la Senacyt, Ing. Milagro Mainieri.

Mainieri destacó que “se ha logrado, por primera vez, generar una línea base integral en Alhajuela, sobre la contaminación por microplásticos, comprendiendo así, cómo estos contaminantes emergentes se desplazan y se acumulan en los ecosistemas”.

Agregó que “el fin último del proyecto no es solo hacer una publicación científica, sino que el conocimiento beneficie a las comunidades en aspectos de la vida diaria y en la salud” y afirmó que “la ciencia se debe considerar como un bien público, para la protección de la sostenibilidad y la toma de decisiones”.

El proyecto, que tomó 27 meses y fue financiado mediante la Convocatoria Pública de Fomento a I+D 2023 de la Senacyt, tuvo como objetivo determinar la presencia de microplásticos en el agua superficial, la columna de agua, los sedimentos y la biota del lago. Entre sus resultados, Delvalle Borrero señaló que los fragmentos y fibras son las formas dominantes de microplásticos detectados, que las concentraciones más altas se registraron durante la estación seca y que los puntos con mayor presencia fueron Tranquilla y la represa.

La investigadora recomendó profundizar el análisis de la composición de los polímeros, ampliar la cobertura espacial del muestreo y realizar un mapeo más detallado de los puntos críticos de contaminación, así como establecer un programa de monitoreo permanente que permita garantizar agua potable, proteger el funcionamiento del Canal de Panamá y resguardar la biodiversidad acuática.

Durante el evento, tres estudiantes del Programa de Semillero de la Senacyt expusieron sobre los bivalvos como organismos filtradores y bioindicadores, señalando la importancia de estudiar la posible exposición a microplásticos desde la perspectiva del ecosistema y la seguridad alimentaria. Asimismo, Tania Arosemena, gerente de incidencia de MarViva, analizó la normativa sobre aguas en Panamá, mientras que Marisol Landau, directora de la Fundación de Acción Social, abordó el origen de los microplásticos.

El lago Alhajuela, ubicado en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y formado tras el represamiento del río Chagres, es un componente clave para el suministro de agua potable y la operación canalera.