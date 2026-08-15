MiBus supera los 88 millones de pasajeros movilizados en 2026

MiBus movilizó 88,128,772 pasajeros entre enero y julio de 2026, lo que representa un aumento de más de 9.2 millones de usuarios frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 78,842,790 pasajeros.

Solo en julio, el sistema de transporte público trasladó a 13,203,433 pasajeros, superando los 12,611,138 registrados en julio de 2025. Durante ese mes también se realizaron 273,653 viajes, unos 10,331 despachos más que en junio.

La empresa atribuye parte de este crecimiento a los ajustes realizados en su programación para responder a las necesidades de movilidad de los usuarios. Entre las mejoras implementadas están cambios en las rutas E436 Felipillo, E537 Metro Pedregal-Costa del Este y E665 Cincuentenario-Costa del Este.

MiBus también destacó el primer aniversario del servicio de Wi-Fi gratuito en las Zonas Pagas. Desde su puesta en funcionamiento, 716,257 usuarios se han beneficiado de esta conexión mientras esperan su transporte.

En materia laboral, durante julio se incorporaron 26 nuevos colaboradores entre operadores y técnicos de mantenimiento. Actualmente, la empresa cuenta con más de 4,000 trabajadores.

MiBus aseguró que continuará ajustando su operación y optimizando sus rutas para responder al crecimiento de la demanda y ofrecer un servicio de transporte público moderno, seguro y conectado.