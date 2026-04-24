MiAmbiente logró reducir la contaminación de los ríos en Azuero, informó el ministro Navarro

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en La Villa, provincia de Los Santos, que las condiciones de los ríos en la región de Azuero son las mejores de las últimas dos décadas.

Navarro indicó que en respuesta a la crisis hídrica declarada en 2025 tras la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ha ejecutado inspecciones, sanciones y medidas correctivas en fincas porcinas, vertederos y puntos críticos de contaminación.

En este sentido, se avanza en proyectos de reforestación, restauración de zonas ribereñas y fortalecimiento del monitoreo ambiental, para la recuperación progresiva de los ecosistemas para garantizar el acceso al agua segura para la población de Azuero.

Informó también que la Dirección de Seguridad Hídrica de MiAmbiente ha realizado la instalación de 20 biodigestores en fincas ubicadas en la parte alta y media de la cuenca del río La Villa, una medida clave para reducir la descarga de materia orgánica y disminuir la contaminación de las fuentes de agua.

Se detalló que “las acciones emprendidas se orientaron a reducir las fuentes de contaminación y restaurar progresivamente la calidad ambiental del ecosistema. Entre los hitos destacan el cierre temporal de operaciones y la adecuación de lagunas de oxidación en fincas porcinas para controlar y detener las descargas de aguas residuales no tratadas hacia el afluente del río La Villa”.

Asimismo, se trabajó en la restauración de zonas ribereñas para contener la erosión y sedimentación en puntos críticos. Complementando estas medidas, se rehabilitaron biodigestores industriales para tratar mayores volúmenes de residuos, se implementaron sistemas de separación de sólidos y promovió la reutilización de aguas tratadas para riego.

Conforme al reporte, las seis fincas porcinas de mayor tamaño en la cuenca han mostrado resultados positivos en el control y gestión de aguas residuales. Además, en explotaciones más pequeñas se ha promovido el uso de tecnologías limpias como la cama profunda y biodigestores para eliminar vertimientos.