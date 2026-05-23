MiAmbiente inspecciona PH en Punta Paitilla por posibles irregularidades ambientales

Técnicos del Equipo SWAT de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) realizaron una inspección en un PH ubicado en Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco, tras recibir información sobre posibles irregularidades ambientales relacionadas con el manejo de residuos líquidos y materiales de pintura, informó la entidad mediante un comunicado.

Mi Ambiente indicó, que durante el recorrido en el edificio, el personal técnico evidenció malas prácticas vinculadas a labores de pintura y al lavado de materiales con residuos de pintura dentro de una tina de lavado. Además, los inspectores detectaron que el fregador del área social mantenía conexión a una tubería con descarga directa al mar.

Según informó la entidad, ambas tuberías vertían descargas hacia un cuerpo de agua marino, situación que podría ocasionar afectaciones ambientales debido a la presencia de residuos contaminantes en el ecosistema costero.

Como parte de la diligencia técnica, el equipo de Mi Ambiente efectuó una prueba de tinción para confirmar la conexión y trayectoria de las descargas detectadas. La verificación corroboró el flujo de aguas hacia el mar.

De acuerdo al comunicado tras los hallazgos encontrados, los funcionarios otorgaron un plazo de dos días al PH para ejecutar las adecuaciones correspondientes y corregir las conexiones observadas durante la inspección.

En este sentido los técnicos del ministerio tienen programado retornar el próximo lunes 25 de mayo de 2026 para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas solicitadas.

MiAMBIENTE adelantó que, luego de la inspección de seguimiento, iniciará el proceso administrativo correspondiente por la descarga de residuos de pintura al mar, tomando en consideración la posible afectación ambiental generada por estas prácticas.