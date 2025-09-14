MiAmbiente entrega reconocimientos a proyectos que protegen a las tortugas marinas

El Ministerio de Ambiente entregó reconocimientos a distintos proyectos de conservación y protección de tortugas marinas en Panamá, poniendo en valor la labor constante que, por muchos años, han desarrollado comunidades, organizaciones y aliados en favor de estas especies. Este homenaje evidenció además el agradecimiento hacia esa dedicación sostenida, así como la voluntad del ministerio de mantener un contacto cercano con las comunidades, en el marco de su política de puertas abiertas y de apoyo a las iniciativas locales que promueven la conservación.

La actividad se realizó en el marco del taller "Homologación de Información y Fortalecimiento de las Acciones para la Conservación y Manejo del Recurso Tortugas Marinas", celebrado los días 11 y 12 de septiembre en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). El taller reunió a más de 50 representantes de organizaciones comunitarias, ONG, personal técnico, guardaparques e investigadores nacionales e internacionales.

Esta iniciativa tuvo como propósito principal unificar y homologar la información disponible sobre las poblaciones de tortugas marinas, sus áreas de anidación, alimentación y rutas migratorias; así como compartir experiencias y establecer lineamientos comunes para el manejo y conservación de estos reptiles en diferentes provincias del país.

Las organizaciones a las que se les entregó el reconocimiento fueron la Fundación Tortuguias, que opera en Playa Punta Chame, en Panamá Oeste, representada por Adriana y Jeanellys Moreno; Tortugas Pedasí, en Playa Lagarto, Los Santos, con Robert Shahverdians; la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y de la Naturaleza (AAMVECONA), en Playa San San, Bocas del Toro, representada por Evelin Rivas; la Sea Turtle Conservancy, en Playa Soropta, Bocas del Toro, con Xavier Ow Young; la Asociación Conservacionista de Playa Malena (ACOPLAMA), en Playa Malena, Veraguas, representada por Miguel Ángel Otero; así como la Red Panatortugas, con Argelis Ruiz.

Igualmente, se anunció que a otras 13 organizaciones que no pudieron asistir al taller se les hará llegar su reconocimiento, en agradecimiento a la valiosa contribución que realizan en sus territorios para la protección de estas especies.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó que la entidad trabaja junto a comunidades y aliados para asegurar la continuidad de las acciones de conservación en beneficio del patrimonio natural y la biodiversidad marina nacional. Además, transmitió un mensaje en representación del presidente José Raúl Mulino, quien se ha mostrado firme defensor de la protección ambiental, enfatizando en que la conservación de las tortugas marinas forma parte esencial de la visión del país hacia un desarrollo sostenible que respete y proteja los ecosistemas.

En Panamá habitan cinco de las siete especies conocidas de tortugas marinas: tortuga lora, carey, caguama o boba, verde y baula. El país posee sitios reconocidos internacionalmente para la anidación, como Playa La Marinera en Los Santos, Parque Nacional Coiba en Veraguas, San San Pond Sak en Bocas del Toro, y zonas en el Archipiélago de las Perlas.

De igual manera, las tortugas marinas enfrentan amenazas como la cacería ilegal, contaminación plástica, pesca incidental y la pérdida de hábitat debido al desarrollo costero no planificado, por lo que espacios como este resultan necesarios para dar seguimiento y crear estrategias coordinadas y efectivas que preserven a estas emblemáticas especies.