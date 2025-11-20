MiAMBIENTE entrega equipo para el combate aéreo de incendios al SENAN

MiAMBIENTE entregó al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) equipos especializados para el control y combate aéreo de incendios forestales, una inversión clave de B/. 69,781.00 que fortalece la capacidad de respuesta nacional.

La dotación incluye un Bambi Bucket Max Assy BB2732 con capacidad de 320 galones, un Pumpkin Tank de 6,000 galones y un Kit Complete SaksAfoam 2024-4453, que incorporan tecnología moderna al Manejo Integrado del Fuego.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló los riesgos ambientales que enfrenta el país, que exigen preparación y coordinación: “Panamá tiene un riesgo creciente por los incendios forestales. Urge enfrentar este reto de manera coordinada, basados en ciencia, tecnología y una cultura nacional de prevención. Proteger nuestros bosques y nuestra gente requiere responsabilidad y un trabajo conjunto entre MiAMBIENTE, SENAN, las instituciones estatales como los Bomberos y el SINAPROC, las alcaldías, las juntas comunales, las brigadas voluntarias de bomberos forestales y los ciudadanos y vecinos de las áreas boscosas”.

El ministro también priorizó la relevancia de avanzar hacia un manejo más responsable del fuego: “El compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino con la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades se basa en una estrategia nacional para prevenir, mitigar y responder de forma efectiva a los incendios forestales”.

En tanto, la jefa de la Base de Tocumen del Servicio Nacional Aeronaval, comisionada Yazmira Mc Claren, expresó que “estos equipos que fueron donados por el Ministerio de Ambiente son clave para las tareas que realizamos en estas condiciones de incendios forestales, los cuales nos van a reducir el tiempo de respuesta, dando esa capacidad aérea que se necesita en comunicación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y con todos los equipos de trabajo para las actividades contra incendios forestales”.

Por su parte, el subdirector general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el coronel Gonzalo Chan Gil, manifestó que esta donación “es muy importante porque es una muestra de que estamos por el camino correcto en lo que es el trabajo en equipo, la ayuda y la colaboración entre instituciones que tienen que ver con los incendios de masa vegetal, el cuidado del ambiente, la protección de la ciudadanía y, sobre todo, la prevención de incendios. Es una herramienta que colabora con lo que es la prevención en la salud de todos los colaboradores, las brigadas de los bomberos, los miembros de la Aeronaval, la Policía, SINAPROC y todos los que colaboran”.