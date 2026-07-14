MiAmbiente anuncia reapertura del acceso al Volcán Barú por la ruta de Camiseta

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció la reapertura del acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú, por la ruta de Camiseta en Boquete, luego de culminar las labores de limpieza y la evaluación de riesgos tras el derrumbe registrado en el sector de La Nevera.

La entidad informó que la reapertura se efectuó después de confirmar que existen las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso de visitantes. No obstante, señaló que “se mantendrá un monitoreo permanente del área y seguimiento a las condiciones climáticas”.

MiAmbiente advirtió que las lluvias intensas podrían ocasionar nuevos deslizamientos, por lo que recomendó a los visitantes mantenerse atentos a las indicaciones de seguridad durante su recorrido.