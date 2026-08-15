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MiAmbiente abre sus expedientes ambientales a la ciudadanía

MiAmbiente abre sus expedientes ambientales a la ciudadanía
Redacción Web
15 de agosto de 2026

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIAs) ya pueden ser consultados en línea por la ciudadanía, como parte de un proceso de digitalización y mayor transparencia en la gestión ambiental.

La institución explicó que los estudios ingresados desde el 1 de octubre de 2025 están disponibles en la plataforma e-SEVIA, que permite presentar, registrar y dar seguimiento de manera digital a los proyectos sometidos a evaluación ambiental.

Mientras que los EsIAs resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025 pueden consultarse mediante Prefasis, plataforma que reúne los estudios gestionados antes de la implementación de e-SEVIA.

MiAmbiente destacó que durante 2025 procesó y resolvió 943 estudios, de los cuales 717 fueron aprobados, vinculados a inversiones superiores a B/.5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos.

En el primer semestre de 2026, la entidad procesó otros 377 EsIAs y aprobó 304, asociados a más de B/.1,418 millones en inversión y una generación estimada de 13,103 empleos.

Además, el Ministerio trabaja en la digitalización de más de 11,000 expedientes físicos correspondientes a estudios presentados antes de 2016. La meta es completar este proceso antes del 1 de julio de 2027, para que todos los EsIAs estén disponibles en línea.

Las plataformas pueden consultarse desde el sitio web de MiAmbiente y la información también está disponible de forma presencial en las sedes de la institución a nivel nacional.

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