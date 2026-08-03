Metro de Panamá normaliza el servicio en la Línea 1, tras falla técnica

El Metro de Panamá reportó la tarde de este lunes una suspensión momentánea en la operación de la Línea 1 debido a una falla técnica. La contingencia interrumpió el desplazamiento de los usuarios y activó de inmediato los protocolos de revisión en la red, informó la empresa a través de su cuenta de X.

La entidad comunicó al público la detención temporal del servicio a las 5:44 p. m. e indicó que personal especializado de mantenimiento se desplegó para atender la eventualidad y reanudar la circulación de los trenes en el menor tiempo posible.

Minutos después del primer aviso, el equipo técnico subsanó el problema. La administración confirmó la normalización total del sistema, restableciendo el paso de los trenes y la atención a los pasajeros en todas las estaciones de la Línea 1.

La empresa ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes causados en los desplazamientos vespertinos y agradeció la comprensión mostrada por los usuarios mientras se resolvía la falla.