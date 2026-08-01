Metro de Panamá anuncia cierre de carriles en Arraiján por trabajos del Metro este fin de semana

El Metro de Panamá S.A. informó que realizará, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3 del Metro, en el distrito de Arraiján, el izaje del primer tramo de la pasarela peatonal de la futura estación Burunga, por lo que se requerirá le cierre de un tramo de la autopista Arraiján–La Chorrera.

El cierre temporal de los carriles será en dirección hacia el centro de la ciudad de Panamá., desde La Popular Eddy hasta Plaza Kuang, en el sector de Burunga, desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto.