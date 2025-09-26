Mesa técnica aborda propuesta sobre propiedad horizontal

La diputada Grace Hernández, proponente de la iniciativa sobre Propiedad Horizontal, organizó una mesa técnica con el objetivo de consensuar y enriquecer esta propuesta legislativa, que actualmente se encuentra en trámite, en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

Durante el encuentro, distintos sectores vinculados al tema presentaron observaciones y sugerencias a los artículos del proyecto.

Entre los participantes estuvieron representantes de la ADAPHI, la Dirección de Covivienda y la APAPROPH, entre otros, quienes aportaron insumos técnicos y jurídicos para perfeccionar el contenido de la iniciativa.

Este espacio de diálogo permitió avanzar en la construcción de acuerdos que servirán de base para el análisis que debe desarrollar la subcomisión encargada, dentro de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.