Nacionales

Meduca extiende periodo de postulación para docentes

Meduca extiende periodo de postulación para docentes
Redacción Web
30 de noviembre de 2025

El Ministerio de Educación anunció que el periodo de postulación se ha extendido hasta el próximo viernes 5 de diciembre, exclusivamente para las vacantes corregidas y agregadas de maestros y profesores para el año escolar 2026.

Se recuerda a los aspirantes que los documentos deben enviarse en formato PDF y consultar las actualizaciones disponibles en http:meduca.gob.pa.

La convocatoria inició el pasado 24 de noviembre, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación 47 de 1946 y el Decreto Ejecutivo 56, de 10 de octubre de 2025.

Tags:
educación
|
Meduca
|
Concurso
|
extensión
|
vacantes
|
Panamá
|